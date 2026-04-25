В Хабаровском крае стартует навигация для маломерных судов

МЧС России обозначило обязательные требования для судоводителей перед началом навигации. Прежде всего нужно оформить регистрацию маломерного судна в подразделениях ГИМС МЧС России, убедиться, что удостоверение на право управления судном действительно (срок действия — 10 лет), и провести техническое освидетельствование судна, которое требуется каждые 5 лет после регистрации. Все указанные процедуры доступны для оформления через портал «Госуслуги».