В Хабаровском крае стартует навигация для маломерных судов

В Хабаровском крае поэтапно открывается навигация для маломерных судов. С 24 апреля выход на акваторию разрешён в Бикинском округе и на части водоёмов района имени Лазо, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жители краевой столицы и Хабаровского района смогут пользоваться катерами и лодками с 27 апреля, а в других районах региона судоходство будет доступно только после полного завершения ледохода.
МЧС России обозначило обязательные требования для судоводителей перед началом навигации. Прежде всего нужно оформить регистрацию маломерного судна в подразделениях ГИМС МЧС России, убедиться, что удостоверение на право управления судном действительно (срок действия — 10 лет), и провести техническое освидетельствование судна, которое требуется каждые 5 лет после регистрации. Все указанные процедуры доступны для оформления через портал «Госуслуги».
Перед каждым выходом на воду владелец судна должен проверить его техническое состояние и комплектацию, включая наличие сертифицированных спасательных жилетов по числу пассажиров, сигнальных фонарей, огнетушителя, аптечки, «конца Александрова», спасательных кругов. Дополнительно специалисты рекомендуют учитывать прогноз погоды, брать запас воды и еды, топлива, тёплые вещи и полностью заряженный мобильный телефон.
Категорически запрещено управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. В случае происшествия следует незамедлительно сообщить по номеру «112».
