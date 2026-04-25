Во Всемирный день пингвинов рассказываем о внешнем виде, особенностях и повадках обитателей Южного полюса

Новоиспеченная семья начинает строить гнездо или выбирать место для кладки, куда самка откладывает одно или два яйца. В зависимости от вида пингвины выбирают, кто будет высиживать яйца. Например, у императорских пингвинов яйца высиживает самец — держит их на задних лапах и прикрывает складкой кожи. Ему необходимо просидеть так от 30 до 60 дней, пока длится инкубация. В этот момент самка уходит в море охотиться, а самец голодает и может сбросить до половины массы тела.