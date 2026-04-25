Врач Матюхин: к 2080 году все люди в мире окажутся в зоне риска заражения малярией

«Важно понимать механизм передачи инфекции. Малярийный комар — не самостоятельный источник болезни. Чтобы стать переносчиком, он должен сначала укусить человека с активной формой малярии: именно тогда возбудитель — плазмодий — попадает в организм насекомого и проходит там часть своего жизненного цикла. Только после этого комар при следующем укусе способен заразить здорового человека. Пока в Россию не приезжают люди с активной формой заболевания, местные комары эпидемически безопасны — возбудителю просто неоткуда взяться. Именно поэтому, несмотря на присутствие переносчика, малярия у нас не распространяется. Реальный риск возникнет лишь при устойчивом потоке больных из эндемичных регионов — прежде всего тропической Африки», — рассказал Муньков.