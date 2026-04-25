Лучшим педагогом дополнительного образования Хабаровского края стал Владимир Асташенков

В Хабаровске завершился краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Абсолютным победителем 2026 года стал Владимир Асташенков, старший педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Комсомольска-на-Амуре. Владимир руководит музыкальной студии «ЭХО» и успешно реализует программу наставничества «На одной волне», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Конкурс “Сердце отдаю детям” остается главным профессиональным ориентиром в сфере дополнительного образования детей: повышает престиж профессии, формирует кадровый резерв, ускоряет распространение лучших практик — от театральных студий и инжиниринговых кружков до турклубов, спортивных секций и научных лабораторий. Педагог дополнительного образования — это настоящее призвание. Именно они открывают детям мир творчества, технологий и спорта, учат ребят работать в команде, быть настойчивыми и доводить дело до конца», — рассказала начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.
В этом сезоне на региональный этап было подано 58 заявок из 13 муниципалитетов и 4 краевых образовательных организаций. Участники конкурса провели открытые занятия и мастер-классы по теме «Твой путь к самореализации и успеху», а также написали тест по вопросам развития сферы дополнительного образования детей.
Финалисты.
Педагоги приняли участие в групповом конкурсном испытании — импровизационном конкурсе «Проектирование образовательного пространства», которое и определило финалистов в каждой номинации. Ими стали: Оксана Туранцева в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности», Алиса Филенко в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности», Александра Чикватадзе в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности», Павел Белых в компетенции «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности», Юлия Пархоменко в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности», Валентина Шумова в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности».
В номинации «Профессиональный дебют» победу одержал Виталий Бабий, в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» — Владимир Асташенков, в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью» — Галина Макаренко, а Анна Артемова стала лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона».
Жюри, состоящее из ведущих экспертов сферы образования и профильных сообществ, оценивало не только методическую точность и владение современными технологиями, но и индивидуальный воспитательный подход, способность превращать интерес ребенка в устойчивый результат. Отдельно эксперты оценили интеграцию дополнительного образования со школьными уроками и проектами, наставничество и поддержку детей с особыми образовательными потребностями.
Победитель.
Педагогов, вышедших в финальный этап, ждало индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое многоборье», где они решали специально подготовленные задачи и ситуации. Именно победа в нем и принесла первое место Владимиру Асташенкову.
«Для меня это уже третье участие в конкурсе “Сердце отдаю детям”, и в этот раз я занял первое место. Победа открывает новые горизонты: впереди участие в финале Всероссийского конкурса. Кроме того, в следующем году я приму участие в работе жюри регионального этапа, где буду оценивать мастерство педагогов дополнительного образования нашего края», — поделился впечатлениями победитель конкурса.
Владимир Асташенков руководит в комсомольском Дворце творчества детей и молодежи музыкальной студией «ЭХО», проводит занятия с творческими коллективами «Звуковой удар», «Остинато», «Дай джазу!», «Вибрация» и духовым оркестром. Реализует две общеобразовательные программы дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленности. Также в течение двух лет педагог реализует программу наставничества «На одной волне», помогает молодому педагогу Олегу Алиеву раскрыться в сфере дополнительного образования детей.
Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пройдет осенью в г. Самаре.