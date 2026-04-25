«Это роскошь»: хоккейный клуб могут закрыть в Нижнем Новгороде

«Торпедо-Горький», фарм-клубу ХК «Торпедо» и чемпиону России 2024/25, может грозить закрытие.
Об этом заявил на пресс-конференции по итогам сезона в КХЛ генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
По его словам, из-за инфляции «Торпедо-Горький» требует вдвое больше средств на содержание, нежели раньше, — 300 млн рублей, а после изменения регламента КХЛ всего 15 спортсменов могут остаться в системе клубов на двусторонних контрактах, а не 40, как ранее. Евгений Забуга признался, что в КХЛ собственный фарм-клуб теперь стал «роскошью», и для «Торпедо» возможен менее затратный выход — партнёрство с одним из клубов ВХЛ.
Вопрос о будущем «Торпедо-Горький» стоял и годом раньше, но клуб в сезоне 2024/25 сумел под руководством Алексея Исакова стать чемпионом России. Теперь Исаков уже успешно дебютировал как тренер в КХЛ, выведя основную команду «Торпедо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. А вот «Торпедо-Горький» без Исакова попало в плей-офф с проблемами, а затем уступило в первом же раунде «Магнитке» со счётом 0:4.
Напомним, годом ранее в Нижнем закрыли женский хоккейный клуб, объяснив это низкой популяррностью его матчей. Будущее «Торпедо-Горький» пока не определено, но решение по нему будет принято.
