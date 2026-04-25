В Туркменистан экспортировали новую партию донской мороженой рыбы

20 тонн замороженной донской рыбы успешно прошли проверку и уехали за границу.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в Туркменистан экспортировали новую партию донской мороженой рыбы. Об этом рассказали в социальных сетях межрегионального управления Россельхознадзора. Груз весом в двадцать тонн успешно прошел проверку в Таганроге.

Специалисты осматривали товар с 13 по 17 апреля. Предприятие получило право продавать свою продукцию за границу после строгой проверки. Эксперты подтвердили, что рыба полностью соответствует всем международным стандартам.

— Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований. Разрешение на вывоз с территории страны выдано в автоматизированной системе, — пояснили в ведомстве.

Напомним, донские производители регулярно поставляют рыбную продукцию в дружественные страны. Перед отправкой за границу каждый груз обязательно осматривают инспекторы и ветеринарные врачи. Они тщательно следят за соблюдением всех санитарных норм.

