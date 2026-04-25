Знаменитый композитор Зацепин приедет в Новосибирск с юбилейной программой

Народный артист России, композитор Александр Зацепин приедет в Новосибирск с юбилейной программой. Об этом сообщает Минкультуры Новосибирской области.
Визит приурочен к юбилею маэстро и проходит в рамках культурного проекта «Планета Зацепина». Для композитора это возвращение на особую землю — он прожил в Новосибирске 22 года, здесь окончил школу и музыкальную школу, служил в армейском ансамбле и работал концертмейстером в филармонии.
26 апреля в центре культуры «Победа» состоится специальный показ фильма «Кавказская пленница» с музыкой Зацепина. Перед сеансом композитор обратится к зрителям с приветственным словом.
27 апреля в Государственном концертном зале имени Каца пройдет большой юбилейный концерт «Планета Зацепина». В программе примут участие симфонический оркестр, Наталья Варлей, Сергей Волчков и другие артисты. Концерт проведет Александр Олешко.
28 апреля на сцене Новосибирского музыкального театра покажут мюзикл «Путешествие Маленького принца» на музыку Зацепина.
С 10 марта по 30 апреля в регионе проходит масштабная программа к столетию знаменитого земляка, включающая более 200 мероприятий.