Знаменитый композитор Зацепин приедет в Новосибирск с юбилейной программой

26—28 апреля артист посетит город, где прошли его школьные годы и первые шаги в музыке.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России, композитор Александр Зацепин приедет в Новосибирск с юбилейной программой. Об этом сообщает Минкультуры Новосибирской области.

Визит приурочен к юбилею маэстро и проходит в рамках культурного проекта «Планета Зацепина». Для композитора это возвращение на особую землю — он прожил в Новосибирске 22 года, здесь окончил школу и музыкальную школу, служил в армейском ансамбле и работал концертмейстером в филармонии.

26 апреля в центре культуры «Победа» состоится специальный показ фильма «Кавказская пленница» с музыкой Зацепина. Перед сеансом композитор обратится к зрителям с приветственным словом.

27 апреля в Государственном концертном зале имени Каца пройдет большой юбилейный концерт «Планета Зацепина». В программе примут участие симфонический оркестр, Наталья Варлей, Сергей Волчков и другие артисты. Концерт проведет Александр Олешко.

28 апреля на сцене Новосибирского музыкального театра покажут мюзикл «Путешествие Маленького принца» на музыку Зацепина.

С 10 марта по 30 апреля в регионе проходит масштабная программа к столетию знаменитого земляка, включающая более 200 мероприятий.