Пермские фолк-вокалистки победили на молодёжном конкурсе в Санкт-Петербурге

В финале конкурса солистки коллектива исполнили песни Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Фольклорный вокальный проект «ВАРЬЯ» из Перми стал победителем Открытого молодёжного конкурса «Фолк-арт» в Санкт Петербурге, рассказали в МАУК «ПермьКонцерт». В состязании, организованном Домом народного творчества при поддержке Комитета по культуре Санкт Петербурга, участвовали исполнители из разных регионов России.

Фото: Андрей Чунтомов, фотограф коллектива «ВАРЬЯ».

Конкурс включал заочный отбор по видеозаписям и очный финал в Северной столице. Солистки коллектива Варвара Ясвина и Полина Калинина одержали победу в номинации «Вокал», исполнив в финале песни фольклорного наследия Пермского края. Авторитетное жюри высоко оценило исполнение вокалисток.

Фото: Полина Калинина, солистка коллектива «ВАРЬЯ».

Пермских артистов пригласили выступить на «III Фестивале фолк-арта». Мероприятие пройдет в рамках Дней народной культуры Северо-Западного региона «Серебряное ожерелье» и будет приурочено к XII Санкт-Петербургскому международному форуму объединённых культур в сентябре 2026 года.

Коллектив собирает в экспедициях по Пермскому краю и другим регионам России народные песни и даёт им новое звучание: самобытный вокал и традиционные инструменты сочетаются с современными электронными аранжировками в разных стилях.