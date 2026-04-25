Пермские фолк-вокалистки победили на молодёжном конкурсе в Санкт-Петербурге

Фольклорный вокальный проект «ВАРЬЯ» из Перми стал победителем Открытого молодёжного конкурса «Фолк-арт» в Санкт Петербурге, рассказали в МАУК «ПермьКонцерт». В состязании, организованном Домом народного творчества при поддержке Комитета по культуре Санкт Петербурга, участвовали исполнители из разных регионов России.
Фото: Андрей Чунтомов, фотограф коллектива «ВАРЬЯ».
Конкурс включал заочный отбор по видеозаписям и очный финал в Северной столице. Солистки коллектива Варвара Ясвина и Полина Калинина одержали победу в номинации «Вокал», исполнив в финале песни фольклорного наследия Пермского края. Авторитетное жюри высоко оценило исполнение вокалисток.
Фото: Полина Калинина, солистка коллектива «ВАРЬЯ».
Пермских артистов пригласили выступить на «III Фестивале фолк-арта». Мероприятие пройдет в рамках Дней народной культуры Северо-Западного региона «Серебряное ожерелье» и будет приурочено к XII Санкт-Петербургскому международному форуму объединённых культур в сентябре 2026 года.
Коллектив собирает в экспедициях по Пермскому краю и другим регионам России народные песни и даёт им новое звучание: самобытный вокал и традиционные инструменты сочетаются с современными электронными аранжировками в разных стилях.