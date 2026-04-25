Пермские фолк-вокалистки победили на молодёжном конкурсе в Санкт-Петербурге

Фольклорный вокальный проект «ВАРЬЯ» из Перми стал победителем Открытого молодёжного конкурса «Фолк-арт» в Санкт Петербурге, рассказали в МАУК «ПермьКонцерт». В состязании, организованном Домом народного творчества при поддержке Комитета по культуре Санкт Петербурга, участвовали исполнители из разных регионов России.