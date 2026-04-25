В Волгоградской области от осколков БПЛА возник пожар в промзоне

Минувшей ночью подразделения ПВО отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В Котельниковском районе обломки сбитого дрона упали на территории промышленной площадки в хуторе Караичев. Загорелись строительные материалы на площади 50 квадратных метров.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.