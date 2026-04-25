Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить главе польского правительства Дональду Туску об отсутствии России на саммите Евросовета. Об этом пишет издание Onet.
Выступая перед репортерами, польский премьер пытался пошутить о России, однако был прерван на полуслове появлением словацкого коллеги, после чего постарался объясниться.
«Как только слова слетели с его губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул», — сказано в публикации.
Отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на существование стран с пророссийскими взглядами на саммите Евросоюза, но появление Фицо вынудило его оправдываться, будто он неудачно пошутил.
«Нет-нет, это была шутка», — приводит издание слова польского премьер-министра.
Накануне Туск заявил, что Россия якобы атакует Евросоюз в ближайшие месяцы. В связи с этим он призвал Североатлантический альянс отреагировать на «очень серьезную проблему».
Напомним, президенту РФ Владимиру Путину постоянно приходится напоминать, что Москва не собирается воевать с ЕС и НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. По его словам, российская сторона сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Западом, но тот сделал ставку на украинских неонацистов.