В Волгограде наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Напомним, в результате крупнейшей техногенной аварии 40 лет назад радиоактивному загрязнению подверглись свыше 200 тысяч квадратных километров территории, пострадали тысячи человек. В зону заражения отправились 600 тысяч ликвидаторов, среди которых было свыше пяти тысяч жителей Волгоградской области — пожарные, военные, медики, инженеры, специалисты-химики и физики, представители других рабочих специальностей. Многие из них впоследствии были удостоены государственных наград, 126 человек награждены орденом Мужества.