В Волгограде наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Волгограде накануне, 24 апреля, в преддверии 40-й годовщины на Чернобыльской АЭС, прошла торжественная церемония награждения ликвидаторов катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года. В чествовании активистов Волгоградской областной общественной организации «Союз “Чернобыль” приняли участие представители ГУ МЧС, чиновники и депутаты.
Напомним, в результате крупнейшей техногенной аварии 40 лет назад радиоактивному загрязнению подверглись свыше 200 тысяч квадратных километров территории, пострадали тысячи человек. В зону заражения отправились 600 тысяч ликвидаторов, среди которых было свыше пяти тысяч жителей Волгоградской области — пожарные, военные, медики, инженеры, специалисты-химики и физики, представители других рабочих специальностей. Многие из них впоследствии были удостоены государственных наград, 126 человек награждены орденом Мужества.
В 1990 году в Волгоградской области был создан «Союз “Чернобыль”, который объединил более 1300 человек. За существенный вклад в обеспечение и защиту прав граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, активисты областной общественной организации “Союз “Чернобыль” были отмечены ведомственными наградами МЧС России, благодарностями губернатора региона, благодарственными письмами Волгоградской областной думы.
