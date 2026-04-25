Актер из Владивостока Михаил Кремер снялся в комедийном сериале «Горнолыжка» на ТНТ

По сюжету простой работяга Миша в исполнении Николая Наумова всю жизнь трудится крановщиком в порту провинциального Заводского. Когда начальник в очередной раз оставляет коллектив без зарплаты, Миша заступается за товарищей и мгновенно теряет место. Дома его ждёт вечно влипающий в долги сын Тимур (Олег Савостюк), который добавляет проблем. Отчаявшись, герой по счастливой случайности устраивается на престижный горнолыжный курорт «Белые скалы». Там Миша берётся за всё подряд: чинит сноуборды, гасит скандалы с проверяющими и понемногу влюбляется в управляющую Катю — героиню Полины Максимовой. Девушка красива и заботлива, но обладает железным характером. Ситуацию запутывает её избранник — успешный владелец порта Денис (Давид Манукян), тот самый, который оставил Мишу без работы.