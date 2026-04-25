Минтруда назвало единственный случай сокращения отпуска в Беларуси

Есть и некоторые нюансы. Во-первых, даже после сокращения отпуска в указанных обстоятельствах его продолжительность не может быть меньше 24 дней. Во-вторых, отпуск сокращают только за тот рабочий год, в котором был прогул. Переносить на другой период это сокращение по действующему белорусскому законодательству запрещено. И, наконец, в-третьих, сокращения отпуска — право нанимателя, а не его обязанность, а сам факт прогула должен быть соответствующим образом задокументирован.