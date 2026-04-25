Минтруда назвало единственный случай сокращения отпуска в Беларуси

Единственным законным основанием для уменьшения продолжительности трудового отпуска в Беларуси является документально оформленный прогул. По действующему белорусскому законодательству наниматель может сократить отпуск на количество календарных дней прогула. То есть ситуации, когда работник отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины.
Скажем, если работник без уважительной причины отсутствовал на рабочем месте два дня, то и его отпуск работодатель может уменьшить на те же два дня.
Есть и некоторые нюансы. Во-первых, даже после сокращения отпуска в указанных обстоятельствах его продолжительность не может быть меньше 24 дней. Во-вторых, отпуск сокращают только за тот рабочий год, в котором был прогул. Переносить на другой период это сокращение по действующему белорусскому законодательству запрещено. И, наконец, в-третьих, сокращения отпуска — право нанимателя, а не его обязанность, а сам факт прогула должен быть соответствующим образом задокументирован.
Ранее мы писали о том, что белорусская телеведущая Елена Спиридович рассказала о невероятном подарке от мужа-режиссера (тут про это).