Росавиация: в аэропорту Тобольска временно ввели ограничения на полеты

Росавиация в Тобольске ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Тобольска «Ремезов» ввели временные ограничения на полеты. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, сообщила Росавиация 25 апреля в своем Тelegram-канале.

По данным ведомства, данная мера была принята для обеспечения безопасности. Других подробностей не приводится.

Это не единственное ограничение полетов, введенное в стране на данный момент. Ранее аналогичные меры были введены сразу в четырех российских аэропортах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушных гаванях Екатеринбурга (Кольцово), Перми, Ижевска и Челябинска (Баландино). Позже стало известно, о закрытии неба в Челябинске. В Росавиации уточнили, что данные ограничения также ввели для того, чтобы обезопасить полеты гражданских самолетов.