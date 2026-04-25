Росавиация: в аэропорту Тобольска временно ввели ограничения на полеты

В аэропорту Тобольска «Ремезов» ввели временные ограничения на полеты. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, сообщила Росавиация 25 апреля в своем Тelegram-канале.
По данным ведомства, данная мера была принята для обеспечения безопасности. Других подробностей не приводится.
Это не единственное ограничение полетов, введенное в стране на данный момент. Ранее аналогичные меры были введены сразу в четырех российских аэропортах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушных гаванях Екатеринбурга (Кольцово), Перми, Ижевска и Челябинска (Баландино). Позже стало известно, о закрытии неба в Челябинске. В Росавиации уточнили, что данные ограничения также ввели для того, чтобы обезопасить полеты гражданских самолетов.