Балет станцевал с головами Филиппа Киркорова в Петербурге

В Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 24 апреля прошел яркий концерт Филиппа Киркорова. Площадка вместила 3900 слушателей — еще перед началом в зале собралось множество фанатов артиста, и их количество продолжало увеличиваться. В этом году Филипп Киркоров решил пойти по безопасному пути и не стал устраивать опасное шоу. Но кое-что интересное все же было: журналист Анна Лаврова посетила мероприятие и рассказала, чем певец решил удивить поклонников в этот раз.

Самое главное новшество — номер с собственными головами. На сцену вместе с Киркоровым вышли артисты балета. В руках у них были, собственно, головы. И все они повторяли «неповторимый оригинал», то есть были копиями певца. Не забыл Филипп Бедросович и об уже ушедших легендах русской сцены: один из номеров он посвятил Владимиру Высоцкому, Валентине Толкуновой, Муслиму Магомаеву, Людмиле Гурченко. А в конце появилось и фото Бедроса Киркорова, отца артиста. Никаких опасных номеров не было, но без легкого экстрима артист все же не обошелся. Один из номеров завершился фейерверком прямо со сцены, в других запускали плотный густой дым.

Интересный факт: вместе с артистом в Северную столицу из Москвы приехала и его машина. Киркоров владеет кастомной версией Aurus Senat. Машина выкрашена в экстравагантный баклажановый цвет, а украшает ее эмблема с инициалами певца — «ФК».