Балет станцевал с головами Филиппа Киркорова в Петербурге

Самое главное новшество — номер с собственными головами. На сцену вместе с Киркоровым вышли артисты балета. В руках у них были, собственно, головы. И все они повторяли «неповторимый оригинал», то есть были копиями певца. Не забыл Филипп Бедросович и об уже ушедших легендах русской сцены: один из номеров он посвятил Владимиру Высоцкому, Валентине Толкуновой, Муслиму Магомаеву, Людмиле Гурченко. А в конце появилось и фото Бедроса Киркорова, отца артиста. Никаких опасных номеров не было, но без легкого экстрима артист все же не обошелся. Один из номеров завершился фейерверком прямо со сцены, в других запускали плотный густой дым.