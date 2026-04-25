Эксперт Мирзоева: Чернобыльское загрязнение коснулось даже Антарктики

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Радионуклиды, выброшенные в окружающую среду при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, распространились по всему миру и обнаружены даже в Антарктике, сообщила ТАСС руководитель Отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Наталья Мирзоева в ходе семинара «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз».
«Чернобыльская авария является крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики, и, конечно, сразу после аварии последствия были колоссальные. Она затронула, без преувеличения, весь земной шар: при аварии определенная доля всех веществ, что содержались в ядерном реакторе, были выброшены в атмосферу, затем более мелкие частицы попали в тропосферу — и в результате разнеслись по всей территории Земли. Достаточно сказать, что сейчас радионуклиды чернобыльского происхождения фиксируются даже в Антарктике», — рассказала Мирзоева.
Она пояснила, что только изотопов цезия и стронция в окружающую среду попало на 2−3 порядка больше, чем после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки, после которого и стали исследовать вопросы радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Собеседница агентства добавила, что первая волна радионуклидов коснулась территории от Украины до стран Северной Европы — в первые дни после катастрофы ветер разносил вещества в эту сторону. Но потом ситуация изменилась, и радиоактивное облако стало распространяться на юг и юго-запад — вплоть до Атлантического океана.
«За последующие 40 лет, конечно, чернобыльские радионуклиды перераспределились между живыми организмами, водой и донными отложениями морских и пресноводных экосистем», — отметила она.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.