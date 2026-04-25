Эксперт Мирзоева: Чернобыльское загрязнение коснулось даже Антарктики

«Чернобыльская авария является крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики, и, конечно, сразу после аварии последствия были колоссальные. Она затронула, без преувеличения, весь земной шар: при аварии определенная доля всех веществ, что содержались в ядерном реакторе, были выброшены в атмосферу, затем более мелкие частицы попали в тропосферу — и в результате разнеслись по всей территории Земли. Достаточно сказать, что сейчас радионуклиды чернобыльского происхождения фиксируются даже в Антарктике», — рассказала Мирзоева.