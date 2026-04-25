Скончался бывший митрополит Красноярский и Ачинский Антоний

На 87-м году жизни 23 апреля скончался митрополит Антоний (Черемисов), возглавлявший Красноярскую епархию с 1990 по 2011 год. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.
Владыка Антоний руководил епархией более 20 лет. Как отметили в пресс-службе, за это время он внес значительный вклад в развитие и укрепление православия на сибирской земле, при нем восстанавливались старые храмы и строились новые.
Митрополит Антоний (в миру Иван Иванович Черемисов) родился в 1939 году. За годы церковного служения он нес послушание в Литве, был заместителем настоятеля Патриаршего подворья в Токио и благочинным Данилова монастыря в Москве. В 2011 году его перевели на Орловскую кафедру, а в 2014 году возвели в сан митрополита. В феврале 2019 года он был почислен на покой по состоянию здоровья и проживал в Орле.
Прихожане вспоминают его как мудрого наставника и одного из старейших архипастырей Русской православной церкви.