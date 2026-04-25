Полпред президента в УрФО Артем Жога рассказал о восстановлении Волновахи

Город в ДНР, за который велись ожесточенные бои, активно восстанавливается.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артем Жога в интервью RT рассказал, что Волноваха уже мало напоминает руины, в которые превратился город после освобождения от сил ВСУ.

Сейчас в городе появилась больница, музыкальная школы, Дом культуры, восстанавливаются и строятся новые дома и дороги. Волноваха — это часть территории, над которой ведет шефство УрФО.

«Ямал является шефом у Волновахи. Я помню, какой Волноваха была в 2022 году после освобождения. Мы вели там боевые действия, там у меня погиб сын. Город был практически весь в руинах. Приезжая туда сейчас, я вижу огромные изменения. Появилась больница с современным оборудованием, станция переливания крови, музыкальная школа, дом культуры, площадка для молодёжи, замечательный спортивный комплекс, дороги, дома», — рассказал полпред президента.

Артем Жога часто бывает в ДНР и ЛНР, где оценивает не только масштаб восстановительных и строительных работ, но и посещает мемориал в честь своего сына — Героя России Владимира Жоги, который погиб при обеспечении вывода мирного населения из города.