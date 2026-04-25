В феврале 2026 года просрочки по кредитам больше всего выросли в Севастополе, Туве и Крыму.
Так, в Севастополе показатель вырос на 2%, в Туве — на 1,8%, в Крыму — на 1,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
В число регионов, в которых существенно увеличились просрочки, также попали Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ (+1,2%).
Больше всего просрочки по кредитам снизились в Еврейской автономной области (-2%), Ингушетии (-1,7%) и Хабаровском крае (-1,5%).
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.