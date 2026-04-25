Преподаватель химии из Норильска стала «Учителем года» в Красноярском крае

В Красноярском крае определили победителя конкурса «Учитель года — 2026».

В министерстве образования рассказали, что в нем приняли участие 35 педагогов, в финал вышли 20. 10 человек стали лауреатами, 9 — победителями.

В заключительном туре конкурсанты прошли три испытания — провели «Современный урок», «Внеурочное воспитательное мероприятие» и продемонстрировали мастер-класс по своей дисциплине.

Абсолютным победителем признана учитель химии гимназии № 1 Норильска Светлана Бобунова. Несколько лет назад она переехала в Красноярский край из Калужской области. Общий педагогический стаж составляет 24 года. Светлана увлекается кулинарией и мечтает разработать авторскую методику преподавания химии, где каждая тема будет подана с «изюминкой».

«Для меня учитель — это не просто профессия, это осознанный выбор. Быть учителем — это каждый день совершать маленькое открытие вместе с детьми и верить, что, объясняя им законы химии, я могу помочь понять им и более сложные законы жизни», — поделилась Светлана Бобунова.

Золотой значок и сертификат на денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей ей вручила министр образования края Татьяна Гридасова. Глава ведомства поздравила всех участников с завершением главного профессионального педагогического конкурса края.

«Конкурс “Учитель года” давно превратился из простого соревнования в масштабную площадку для демонстрации лучших практик, инноваций и педагогических талантов. Все вы — уже победители, потому что не побоялись прийти сюда и продемонстрировать своё мастерство. Если учитель растёт как профессионал — а это всегда происходит при участии в подобных конкурсах — то растёт и уровень результатов его учеников. Хочу поблагодарить каждого из вас за верность профессии, ежедневный труд, за то, что вы остаётесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами», — подчеркнула Татьяна Гридасова.

Девять победителей получили серебряный значок и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Абсолютный победитель будет представлять Красноярский край на конкурсе «Учитель года России».