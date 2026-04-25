С начала года жителям Дона выдали 187 тысяч Пушкинских карт

Жителям Ростовской области выдали 187 тыс. Пушкинских карт с начала года по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Кроме того, с начала года юные дончане потратили на посещение культурных мероприятий по программе «Пушкинская карта» 82 млн рублей. Почти половина расходов пришлась на кинотеатры (37,4 млн рублей). Картой хотя бы раз воспользовались 84 тыс. человек, тогда как месяц назад таких пользователей было около 60 тыс. Активнее всего ее оформляли старшеклассники и выпускники: 17-летние (более 31 тыс. карт), затем 16-летние (почти 30 тыс.) и 18-летние (около 28 тыс. оформлений).
«Программа “Пушкинская карта” открывает для молодежи доступ к богатой культурной жизни региона. Подростки, молодые люди могут выбрать из большого списка мероприятий, посмотреть то, что им интересно, получить новые впечатления. А для театров, музеев, концертных залов это возможность привлечь новую молодую аудиторию и направлять средства, полученные от программы, на свое развитие», — подчеркнула министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Напомним, оформить Пушкинскую карту жители Ростовской области в возрасте с 14 до 22 лет могут бесплатно в офисах ВТБ. Карта позволяет молодым людям оплачивать билеты на культурные мероприятия за счет государственного лимита в размере 5 тыс. рублей ежегодно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.