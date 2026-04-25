С начала года жителям Дона выдали 187 тысяч Пушкинских карт

Кроме того, с начала года юные дончане потратили на посещение культурных мероприятий по программе «Пушкинская карта» 82 млн рублей. Почти половина расходов пришлась на кинотеатры (37,4 млн рублей). Картой хотя бы раз воспользовались 84 тыс. человек, тогда как месяц назад таких пользователей было около 60 тыс. Активнее всего ее оформляли старшеклассники и выпускники: 17-летние (более 31 тыс. карт), затем 16-летние (почти 30 тыс.) и 18-летние (около 28 тыс. оформлений).