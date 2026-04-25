В Госдуме предложили попавшим в «коттеджное рабство» россиянам обратиться в суд

В Госдуме рекомендовали россиянам, столкнувшимся с так называемым «коттеджным рабством», защищать свои права через суд. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы профильного комитета Николай Николаев.
Он отметил, что проблема с неожиданным включением земельных участков в программу комплексного развития территорий действительно существует. По его словам, подобные случаи требуют правовой оценки и реагирования.
Депутат подчеркнул, что большое количество обращений граждан может повлиять на ситуацию. Он добавил, что Росреестр уже анализирует жалобы и рассматривает возможность внесения изменений в законодательство.
Ранее в Telegram-канале Baza сообщалось, что более ста покупателей земли в Подмосковье столкнулись с подобной схемой: после продаж участки попадали под ограничения, из-за которых строительство становилось невозможным, а также возникал риск их изъятия.
В СМИ также появлялась информация, что в России зафиксированы новые схемы мошенничества, нацеленные на владельцев загородных участков.