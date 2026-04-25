Россиянам рассказали, как продлить майские праздники в 2026 году: что нужно сделать

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, как россияне могут увеличить продолжительность майских праздников за счет отпуска.
Одним из вариантов она предложила оформить отпуск на пять календарных дней, с 4 по 8 мая. В этом случае общий период отдыха составит 11 дней подряд. Однако такой подход может быть финансово невыгодным. «Работник ощутимо потеряет в деньгах», — отметила она в беседе с РИА Новости.
Стенякина напомнила, что в мае всего 19 рабочих дней, а стоимость одного рабочего дня оказывается выше, поскольку зарплата делится именно на это число дней. При этом отпускные рассчитываются исходя из средней зарплаты за год, деленной на 29,3 дня, что делает май менее выгодным месяцем для отпуска.
Альтернативным вариантом парламентарий предложила взять отпуск с 27 по 30 апреля. Тогда отдых продлится девять дней (с 25 апреля по 3 мая) при использовании всего четырех дней отпуска. В апреле уже 22 рабочих дня, в результате разница между оплатой рабочего дня и отпускного будет менее ощутимой.
Депутат также напомнила, что в текущем году у сотрудников с графиком 5/2 предусмотрены трехдневные выходные как на Первое мая, так и на День Победы. При этом между праздниками ожидается полноценная рабочая неделя.
