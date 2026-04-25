В Соликамске заработал паром через Каму

Напомним, в Перми с 21 апреля временно скорректировано расписание ряда автобусных маршрутов, проходящих около городских кладбищ. Автобусы № 1, № 5, № 8, № 13, № 14, № 33, № 61 и № 75, следующие из центра, будут делать дополнительную остановку возле Южного кладбища. Маршруты № 22, № 23, № 32 и № 58 будут останавливаться у кладбища «Банная гора». А с 26 апреля запускается ежедневное движение сезонного маршрута № 46 до Северного кладбища.