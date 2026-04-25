Власти Минска не будут продолжать Зеленолужскую линию метро к Зеленому Лугу в ближайшей перспективе

Власти Минска не будут продолжать третью линию метро к Зеленому Лугу.

Стало известно о том, что из-за изменений в планах строительства в Минске метро (речь идет о начале возведения четвертой линии) снос частного сектора в направлении микрорайона Зеленый Луг, вероятнее всего, будет отложен.

— В градостроительной документации предусматривается снос домов по улице Богдановича в рамках прокладки метрополитена. Но в ближайшее время этого, наверное, не будет. Линию метро мы доведем до площади Бангалор, — рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, слова которого приводят «Минск-Новости».

Как отметил специалист, далее метростроевцы планируют двигаться вдоль улицы Орловской и проспекта Пушкина в сторону станции метро «Пушкинская».

— Планов по продолжению метро в направлении Зеленого Луга в ближайшей перспективе у нас нет, — отметил Виктор Гутько.

Вместе с тем, согласно актуальным планам в сектор сноса попадают частные дома вдоль улицы Орловской.

Вместе с тем, согласно актуальным планам в сектор сноса попадают частные дома вдоль улицы Орловской.