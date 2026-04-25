Красноярский ХК «Сокол» продлил контракт с главным тренером Александром Титовым

Александр Титов возглавлял команду в 2016—2019 годах. В сезоне 2017/2018 под руководством Титова хоккеисты дошли до ¼ финала плей-офф. После этого в карьере специалиста были «Лада», «СКА-Нева», СКА и «Сочи» (тренер по защитникам). Также он тренировал сборную России до 16/18 лет.