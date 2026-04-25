Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Сокол» продлил контракт с главным тренером Александром Титовым

Новое соглашение со специалистом действует до конца сезона 2026/27.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» продлил контракт с главным тренером Александром Титовым — новое соглашение со специалистом действует до конца сезона 2026/27. Пресс-служба команды добавила, что также работу с «крылатыми» продолжат тренеры Владимир Галузин и Алексей Волгин, тренер вратарей Андрей Зуев и видео-тренер Сергей Дружинин.

Александр Титов возглавлял команду в 2016—2019 годах. В сезоне 2017/2018 под руководством Титова хоккеисты дошли до ¼ финала плей-офф. После этого в карьере специалиста были «Лада», «СКА-Нева», СКА и «Сочи» (тренер по защитникам). Также он тренировал сборную России до 16/18 лет.

В январе 2026-го Титов снова стал работать с «Соколом» — специалист вернулся в клуб после увольнения Льва Бердичевского. Отставке последнего предшествовала серия поражений.