Красноярский ХК «Сокол» продлил контракт с главным тренером Александром Титовым

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» продлил контракт с главным тренером Александром Титовым — новое соглашение со специалистом действует до конца сезона 2026/27. Пресс-служба команды добавила, что также работу с «крылатыми» продолжат тренеры Владимир Галузин и Алексей Волгин, тренер вратарей Андрей Зуев и видео-тренер Сергей Дружинин.
Александр Титов возглавлял команду в 2016—2019 годах. В сезоне 2017/2018 под руководством Титова хоккеисты дошли до ¼ финала плей-офф. После этого в карьере специалиста были «Лада», «СКА-Нева», СКА и «Сочи» (тренер по защитникам). Также он тренировал сборную России до 16/18 лет.
В январе 2026-го Титов снова стал работать с «Соколом» — специалист вернулся в клуб после увольнения Льва Бердичевского. Отставке последнего предшествовала серия поражений.