Названы благоприятные сроки для активных поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае у поисковиков, занимающихся розыском семьи Усольцевых, будет «окно» всего в две недели для эффективного обследования тайги. Об этом сообщил опытный турист и участник поисковой операции Алексей Кулеш в разговоре с aif.ru.
По словам эксперта, наиболее благоприятный период для обнаружения следов наступит сразу после схода снежного покрова, но до появления густой растительности. В это время рельеф Кутурчинского Белогорья будет максимально просматриваемым.
«Нам необходимо максимально эффективно использовать период между сходом снега и появлением зелени, так как именно в это время есть наибольшая вероятность обнаружить следы семьи», — отметил Алексей Кулеш.
Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов krsk.aif.ru, обычно снег в этой горной местности сходит в конце апреля или начале мая. Сроки зависят от температуры и количества выпавших осадков. Ожидается, что активная фаза поисков начнется в мае.
В МЧС по краю добавили, что в ближайшие дни в центральных и южных районах региона установится теплая погода. Повышение температуры и возможные дожди вызовут интенсивное снеготаяние и разлив малых рек.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы бесследно исчезли в сентябре прошлого года. Масштабные поиски не дали результатов, по факту их исчезновения расследуется уголовное дело об убийстве.
