Красноярцам напомнили о коротких рабочих неделях перед майскими праздниками

Жителей Красноярского края ожидают две сокращенные рабочие недели в связи с майскими праздниками. С 27 апреля по 3 мая рабочими днями станут 27, 28, 29 и 30 апреля. При этом 30 апреля будет сокращенным рабочим днем, а с 1 по 3 мая красноярцев ждут выходные дни. Следующая неделя также будет укороченной. С 4 по 10 мая рабочими днями станут 4, 5, 6, 7 и 8 мая, причем 8 мая — сокращенный рабочий день. На выходные красноярцы уйдут с 9 по 11 мая. Напомним, что торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая, пройдут на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».