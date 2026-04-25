Пенсионер из Норильска отдал мошенникам 13 млн рублей

В Красноярском крае пенсионер отдал кибермошенникам 13 млн рублей, рассказали в прокуратуре.
В конце марта 66-летний норильчанин получил в мессенджере «MAX» сообщение от якобы его бывшего заместителя директора. Мужчину предупредили о том, что вскоре ему позвонят по важному делу и нужно пообщаться с человеком.
«Спустя время мужчине позвонил некий “сотрудник ФСБ”, который заявил о попытке перевода 700 тыс. рублей иностранному гражданину со счета пенсионера, после чего начал обвинять его в поддержке недружественного государства. Затем к разговору подключилась лжесотрудница Центробанка, сообщившая о блокировке счёта и необходимости снять все накопления наличными для помещения на “безопасный” счёт», — рассказали в пресс-службе.
Пенсионер подал в банке заявку на снятие 13 млн рублей. На вопрос сотрудников о том, зачем ему нужна такая сумма, мужчина рассказал заготовленную мошенниками легенду: он покупает квартиру за наличные со скидкой. Представители банка вызвали полицию, чтобы побеседовать с пенсионером, но он настоял на своем и получил в кассе желаемую сумму.
По указанию «куратора» он упаковал деньги в чёрные пакеты, обмотал жёлтым скотчем и передал «курьеру», получив взамен чёрную папку с фальшивыми документами.
«Меня все время одолевали сомнения, однако я пытался их гасить. Я был уверен, что общался с настоящими сотрудниками, так как смотрел номера в интернете, с которых мне звонили, а также мне прислали документы с печатями», — пояснил пострадавший.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).