Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Норильска отдал мошенникам 13 млн рублей

В Красноярском крае пенсионер отдал кибермошенникам 13 млн рублей, рассказали в прокуратуре.

В конце марта 66-летний норильчанин получил в мессенджере «MAX» сообщение от якобы его бывшего заместителя директора. Мужчину предупредили о том, что вскоре ему позвонят по важному делу и нужно пообщаться с человеком.

«Спустя время мужчине позвонил некий “сотрудник ФСБ”, который заявил о попытке перевода 700 тыс. рублей иностранному гражданину со счета пенсионера, после чего начал обвинять его в поддержке недружественного государства. Затем к разговору подключилась лжесотрудница Центробанка, сообщившая о блокировке счёта и необходимости снять все накопления наличными для помещения на “безопасный” счёт», — рассказали в пресс-службе.

Пенсионер подал в банке заявку на снятие 13 млн рублей. На вопрос сотрудников о том, зачем ему нужна такая сумма, мужчина рассказал заготовленную мошенниками легенду: он покупает квартиру за наличные со скидкой. Представители банка вызвали полицию, чтобы побеседовать с пенсионером, но он настоял на своем и получил в кассе желаемую сумму.

По указанию «куратора» он упаковал деньги в чёрные пакеты, обмотал жёлтым скотчем и передал «курьеру», получив взамен чёрную папку с фальшивыми документами.

«Меня все время одолевали сомнения, однако я пытался их гасить. Я был уверен, что общался с настоящими сотрудниками, так как смотрел номера в интернете, с которых мне звонили, а также мне прислали документы с печатями», — пояснил пострадавший.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).