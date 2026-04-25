Живые истории: кто и как может выиграть гранты Росмолодежи

Иногда кажется, что от идеи до ее реализации — целая пропасть, особенно если нет поддержки и уверенности, что получится. В таких случаях помочь могут гранты Росмолодежи по нацпроекту «Молодёжь и дети». Мы расскажем вам о четырех проектах, авторы которых были в похожей ситуации и в итоге успешно реализовали свой замысел. Сельский дефектолог открыла ремесленную мастерскую для детей с инвалидностью. Ветеран СВО водит боевых товарищей в горы. Молодая мама после развода собирает женщин у Байкала. А библиотекарь учит лепить из глины незрячих ребят. Их истории доказывают: большое дело может начаться с одного смелого шага.
Что скрывается за словом «грант».
Каждый год почти 30 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет решают описать свою уникальную идею, оформить заявку и отправить экспертам Всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты».
В конкурсе 18 направлений — от научных лабораторий до творческих мастерских и проектов по сохранению памяти. Выбрать можно любое. Наставники подсказывают участникам, как не свернуть с пути, какие решения оптимальны в их ситуации.
Максимальная сумма, которую получает победитель, — до одного миллиона рублей. При этом абсолютно все конкурсанты могут рассчитывать на важную вещь: они становятся частью большого сообщества таких же увлеченных людей.
В 2025 году экспертное жюри поддержало больше трех тысяч участников, выделив на их проекты в общей сложности 900 млн рублей. Особенно популярной оказалась научная номинация: 226 проектов в сферах искусственного интеллекта, ИТ и робототехники.
С прошлого года пробовать свои силы могут и жители Абхазии. А подать заявку просто — через систему «Молодежь России».
Как ремесла меняют жизни особенных детей.
«Я фанат своей работы», — так говорит о себе Наталья Федосеенко, 32-летняя учитель-дефектолог школы села Урик Иркутской области. Даже после уроков она думает, как еще занять своих учеников. А ребята у Натальи особенные. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Часто им не хватает самого простого: веры в то, что они тоже могут что-то сделать своими руками и быть нужными.
Так педагог придумала проект «Арт-магия», который в 2026 году получил поддержку в размере 335 тыс. рублей. Это мастерские, где дети с инвалидностью выжигают узоры по дереву, лепят из глины, плетут корзины. Идея не родилась на пустом месте — в школе давно занимались русскими ремеслами с особенными детьми. Но по-настоящему развернуться мешал ограниченный бюджет, ведь качественные материалы для творчества стоят недешево.
Наталья решила, что может изменить эту ситуацию. По замыслу автора, «Арт-магия» — это не просто кружок. Участники погружаются в историю и традиционную культуру Прибайкалья. Они осваивают ремесла, участвуют в театрализованных постановках, ездят на экскурсии по памятным местам, проводят ярмарки, где продают свои изделия. Выручка идет на новые материалы и инструменты. Все это помогает каждому ребенку почувствовать себя частью истории и обрести уверенность — особенно когда получаешь первый в жизни заработок. Сейчас проект охватывает уже не только одну сельскую школу, а семь городов региона, включая Иркутск и Байкальск.
Главная фишка — смена ролей. Дети превращаются из учеников в наставников и проводят мастер-классы для сверстников из соседних школ. «Когда ребята поменялись ролями в проекте, они поверили в себя. Стали раньше приходить в школу и задерживаться после уроков — им стало интересно. Дети почувствовали, что они важны, а окружающие увидели в них не просто тех, кому помогают. Русскими ремеслами сейчас мало кто владеет, а творить хочется каждому. Трудиться стало модно. Ребята с радостью участвуют в конкурсах, соревнуются, хвастаются и гордятся своими поделками», — делится с нами Наталья.
В проекте участвуют 117 школьников и 10 педагогов — психологи, логопеды, тьюторы, учителя труда и истории. Особенно педагогам запомнился Саша Филиппов, ученик седьмого класса. В обычной жизни мальчику трудно общаться. Но в проекте он неожиданно раскрылся: ведет блог, снимает анонсы, учит других ребят. Теперь Сашу знают далеко за пределами родного округа. Каждый участник проекта, так же как и он, может найти любимое дело, а главное — почувствовать, что любые ограничения преодолимы.
Не только реабилитация: зачем ветераны идут в горы.
Азнаур Алиев из Карачаево-Черкесии — ветеран СВО, награжден медалью Жукова. Сейчас мужчине 32 года, а контракт он впервые подписал еще восемнадцатилетним парнем. Служил в спецназе и морской пехоте, прошел несколько командировок. Некоторое время назад отправился в зону спецоперации, а после тяжелого ранения вернулся домой, в родное село Знаменка.
Вернуться к прежней жизни Азнауру удалось не сразу. «Я столкнулся с депрессией. Ты не знаешь, как жить на гражданке. Нет заработка, здоровье плохое, знакомых гражданских почти нет. Чувствуешь, что никому не нужен», — вспоминает наш собеседник.
Спасательным кругом для мужчины стали горы. До СВО он работал инструктором по горной подготовке, водил группы, учил людей. И вот, вернувшись домой, начал потихоньку ходить в походы вместе с другом-альпинистом. Сначала короткие маршруты, потом сложнее. Физическая нагрузка, свежий воздух, общение — все это постепенно вытаскивало его из апатии.
«Научно доказано: когда человек уходит от проблем, уединяясь с природой, это сказывается положительно. Умеренные нагрузки и дружеская поддержка работают лучше любой таблетки. Ты начинаешь чувствовать энергию, появляются новые знакомства. Я снова обрел силу, уверенность и желание жить», — делится Азнаур.
Азнаур понял: если горы помогли ему, это сработает и для других. У мужчины осталось много сослуживцев, которые после ранений оказались в похожей ситуации. У кого-то ампутация, у кого-то проблемы с позвоночником. Так родилась идея проекта «Горное братство».
С помощью друга, который разбирался в социальном проектировании, Азнаур оформил заявку на конкурс Росмолодежь. Гранты. Защищал ее лично на форуме в Кабардино-Балкарии и выиграл почти 800 тыс. рублей.
Первая большая поездка по гранту собрала десять ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. С ними работали профессиональные инструкторы по скалолазанию и горным лыжам — бесплатно, потому что верили в важность затеи. Среди участников был боец без ноги. А еще один мужчина с тяжелой травмой шеи — его буквально вытащили из дома, уговорили попробовать.
«Я уже вижу, что ребята подружились. У них общая беда, но теперь они справляются с ней не в одиночку, а в кругу нашего сообщества. Один из участников, Илья, после проекта позвонил и спросил: “Чем я могу быть полезен дальше? Могу ли подключить других ветеранов?”», — рассказывает Азнаур.
Кстати, автор проекта планирует масштабировать «Горное братство» на всю страну, а в будущем — подключить к походам и семьи ветеранов: жен, детей, родителей. Потому что, как он сам говорит, они — самые уязвимые и тоже ждут внимания.
Как походы на Байкал возвращают энергию мамам.
Ольга Будникова-Сенотрусова в свои 36 лет воспитывает двух дочек. Несколько лет назад она переехала из Забайкалья в Иркутскую область, а после пережила развод. Ольга почувствовала, что выгорает.
«Я крутилась как белка в колесе и в какой-то момент почувствовала полную опустошенность. Попытки “взять себя в руки” и работать еще усерднее только усугубляли состояние. Тогда я решила попробовать противоположный подход: вместо того чтобы добавлять задачи, стала выделять время для себя», — рассказывает она.
Сначала это были короткие прогулки с коляской без цели и спешки. Потом Ольга обнаружила, что у воды, на набережной Ангары, ей становится легче. Постепенно она добавила в свои ежедневные привычки походы в лес, музыку, паузы по 15 минут — просто посидеть на скамейке и посмотреть на небо. И это сработало.
Так родился проект «Мама в ресурсе: Байкальская земля = место силы». С ним Ольга выиграла грант Росмолодежи в 2025 году и теперь помогает другим женщинам, которые оказались в такой же ситуации. В проекте участвуют 50 молодых мам из Хомутовского муниципального образования — среди них много переехавших из других регионов, жен участников СВО и вахтовиков, которые часто остаются с детьми один на один.
Участницы выезжают на природу с колясками — маршруты адаптируются специально. А еще с женщинами беседует психолог, проводят арт-терапии, медитации и семейные фотосессии на фоне Байкала или Ангары.
Проект не ограничивается прогулками. У девушек появился свой чат, где они делятся победами и житейскими мелочами, помогают друг другу, договариваются о встречах. А Ольга уже планирует масштабировать историю на другие районы через Союз женщин Иркутской области. И сама она сейчас на пороге новых перемен: планирует открыть свое дело — мастерскую деревянных изделий.
Как глина помогает незрячим детям познавать мир.
Научить лепить того, кто никогда не видел ни готовой вазы, ни куска глины, — возможно. Виктория Кладовая из Уфы доказывает это на деле.
Девушке 23 года. С 17 лет она работала на разных должностях в библиотеках, а сейчас уже заведует одной из них. Параллельно училась на художественно-графическом факультете, где освоила работу с глиной. А в библиотеке как раз занималась с особенными детьми. В итоге талант и желание помогать соединились в одном проекте.
До гранта Виктория проводила для ребят с ограниченными возможностями здоровья простые мастер-классы: по созданию открыток, несложных поделок. В основном это были слабовидящие дети из местной школы-интерната. Но девушке хотелось большего. Когда она увидела прием заявок на конкурс Росмолодежи, решила рискнуть и выбрала непростую номинацию: «Стирай границы». Грант Вика получила в 2024 году — так родилась творческая мастерская «Я возьму кусочек глины».
Почему именно глина? Лепка развивает мелкую моторику, укрепляет мышцы рук, учит понимать форму и объем. Но главное — это успокаивает, снижает тревожность и страхи. Что для ребят, которые живут в мире, где много ограничений, особенно важно.
Когда в группе оказались не только слабовидящие, но и полностью незрячие участники, Виктория испугалась. Как объяснять процесс тем, кто не видит? Но первый же мастер-класс все расставил по местам.
«Мы знакомились через прикосновения: дети просили потрогать мои руки. Я поняла: незрячий человек “видит” поделку через осязание и воображение. Лепка для них — это способ познания мира», — вспоминает она.
Занятия проходили в почти полной тишине — настолько участники погружались в процесс. Но самое сильное впечатление оставил один из ребят. Он подошел к Виктории и сказал: «У вас такие руки мягкие и теплые… Я думаю, такие люди самые добрые».
Проект объединил 121 человека с ОВЗ. В финале организовали выставку работ в библиотеке, чтобы показать окружающим: творческий потенциал этих ребят огромен. Но на этом история не закончилась. Проект живет и развивается. Команда проводила мастер-классы в оздоровительном лагере для детей с ОВЗ. Сейчас они расширяют аудиторию: работают с пенсионерами по программе «Башкирское долголетие», со студентами, работающей молодежью, воспитанниками детских садов — приобщают к творчеству всех желающих.
Нацпроект «Молодёжь и дети» помогает молодым людям раскрывать свои способности. С его помощью по всей стране строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, вузы участвуют в специальных программах развития, а еще проводятся различные грантовые конкурсы и форумы для обмена опытом. Такой подход создает условия, где каждый ребенок, подросток или студент может найти свое призвание и реализовать мечты.