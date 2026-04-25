Деньги, идея, призвание: почему человека нельзя заставить развиваться

«Заставить учиться можно, заставить развиваться — нет», — этот тезис сформулировала Алла Третьякова, руководитель программы МВА «Управление персоналом» Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, эксперт с более чем 20-летним опытом управления изменениями. 23 апреля она провела новое событие «Сильные вместо удобных: как растить сотрудников, которые двигают бизнес» в Школе управления РБК.
Многие приравнивают развитие к обучению, но это разные понятия. Разберем, чем они отличаются и как понять, кто готов именно к развитию.
Чем отличается обучение от развития.
Во время обучения человек получает конкретные знания и навыки. По его итогам он может ответить на вопрос: «Как это сделать».
Развитие — про качественные перемены в самом мышлении. Это способность смотреть на один и тот же процесс или задачу под новым углом зрения. После цикла развития сотрудник способен ответить на вопрос: «Как я вижу проблему и как я ее решаю».
Заставить обучиться сотрудников проще. Например, можно применить поощрения или ввести санкции.
Процесс развития, в отличие от обучения, может быть запущено только с помощью внутренней мотивации. Поэтому для развития важно правильно выбрать сотрудников, которые готовы к таким изменениям.
Как распознать «того самого».
Самый простой и наглядный инструмент, позволяющий оценить максимально перспективных сотрудников, — это матрица 9 box grid. Горизонтальная ось X отражает производительность: результаты, выполнение KPI, качество работы. Вертикальная ось Y — про потенциал: способность расти, брать на себя более сложные задачи и развиваться в перспективе.
Чтобы отобрать людей в программу развития, нужно смотреть на пересечение осей в правом верхнем углу матрицы. Там находятся квадраты «Высокопотенциальные сотрудники» и «Звезды».
После того, как кандидаты выбраны, нужно наметить трек развития.
Как вести диалог с перспективным сотрудником.
Разговор о развитии стоит вести тет-а-тет, и чтобы он не превратился в ритуал ради ритуала. Для этого руководителю нужен алгоритм.
Алла Третьякова предлагает использовать структуру диалога, состоящую из пяти шагов. Ее можно использовать и для обсуждения индивидуального плана развития, и на регулярных встречах один на один: руководитель задает вопросы, сотрудник — ищет ответы.
Шаг 1: первый контакт (создать пространство для диалога).
Задача этого этапа — не обсуждать дела, а настроить сотрудника на разговор о себе. Здесь лучше сработают открытые вопросы:
О чем ты бы хотел бы поговорить сегодня?
Почему это важно для тебя?
По какой причине этот вопрос стал актуальным именно сейчас?
Такое начало беседы передает сотруднику ответственность за содержание встречи.
Шаг 2: начальная точка (определить, где ты сейчас).
На этом этапе нужно зафиксировать текущее состояние сотрудника: что происходит сегодня, что устраивает, а что нет. Важно, чтобы эту картинку рисовал сам сотрудник, а не руководитель за него. Помогут такие вопросы:
Как бы ты описал, где ты сейчас находишься? В какой точке развития?
Где ты сейчас относительно целей развития, которые ставил перед собой?
Что бы ты хотел изменить?
Здесь часто всплывает самое ценное — расхождение между тем, как сотрудника видит руководитель, и тем, как он видит себя сам. Значит, можно нащупать и точки роста.
Шаг 3: целевая точка (сформулировать личную цель).
На этом этапе разговор переходит из плоскости «как есть» — в плоскость «как должно быть». Задача руководителя сейчас — помочь сотруднику конкретными словами сформулировать желаемую цель развития, а не общими словами «хочу расти» или «хочу развиваться».
Вот вопросы, которые стоит задать:
Представь, что цели достигнуты. Что изменится для тебя тогда?
Какие новые задачи тебе могут быть интересны?
Какие зоны для твоего развития ты видишь?
Хорошо сформулированная цель в этот момент сама становится мотивационным инструментом.
Шаг 4: исследование ресурсов (найти опоры).
На этом этапе происходит инвентаризация того, на что сотрудник может опереться, чтобы дойти до цели.
Это работа и с внутренними ресурсами, и с внешними. Важные вопросы:
Каковы твои сильные стороны?
Как они помогают тебе достигать целей?
Какие возможности достичь своих целей ты видишь в организации?
Вопросы про сильные стороны здесь неслучайны: в зоне развития человек часто видит только дефицит («не умею», «не хватает»). Напоминание о том, что у него уже есть, возвращает ощущение опоры.
Шаг 5: запуск действия (создать план и заручиться поддержкой).
Это финальный этап, на котором разговор переводится из зоны рефлексии в действие. Без этого вся предыдущая работа рискует остаться приятной беседой без последствий.
Вопросы для этого этапа:
Каков твой план действий?
Какие шаги ты можешь сделать в ближайшее время?
Как я могу поддержать тебя?
С каким результатом ты уходишь с этой встречи?
Последний вопрос — из разряда тех, что меняют динамику разговора: сотрудник сам формулирует итог, и именно этот итог он потом и начнет реализовывать.
Почему разговор может быть сложным.
В этой структуре диалога руководитель не дает сотруднику подсказок и готовых ответов. Его роль — задавать вопросы и держать пространство разговора, в котором сотрудник сам формулирует свои цели, анализирует ресурсы и составляет план первых шагов,
Руководителю важно понимать, что такой разговор может быть сложным, подчеркнула Алла Третьякова. Мотивация к развитию у человека зачастую неоднородна, она редко сводится к единственному желанию или потребности. Чаще это сочетание нескольких внутренних импульсов, которые работают вместе: это может быть интерес к содержанию работы, финансовый интерес, стремление к профессиональной самореализации, желание влиять на результат, потребность в признании.
Управленцам очень важно знать, что мотивирует конкретного сотрудника, потому что этим тоже можно управлять — не в том смысле, что нужная мотивация появится сама по себе, а в том, чтобы заметить, где (и какую именно) мотивацию сотрудника можно усилить или поддержать.
Как выстроить треки осознанного развития сотрудников, как управлять мотивацией, слушатели Школы управление РБК подробно разобрали на примерах с Аллой Третьяковой. А также слушатели получили набор инструментов с помощью которых можно легко выявить сильные стороны сотрудников, их таланты и рабочие мотивации.
Тема ближайшей встречи, которая пройдет 29 апреля, 19:00 мск: «В поисках смысла: куда расти опытному руководителю».
