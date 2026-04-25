«Радиостанция Судного дня» передала новое слово «быкочерт»

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово — «быкочерт». Об этом стало известно в субботу, 25 апреля.
Сообщение вызвало интерес у слушателей, так как смысл и происхождение слова остаются неизвестными, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
19 апреля в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «пелевизатор». Сообщение зарегистрировали в 00:09 по московскому времени.
Незадолго до этого 16 апреля слово «ассолев» также прозвучало в эфире радиостанции в 10:46 по московскому времени. Позже радиостанция в этот же день вышла в эфир со словом «криптонит».
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».