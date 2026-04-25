Берегитесь, наступает бесконечное лето

И с каждым годом продолжительность этой жизни все растет. Конечно же, речь идет не о железобетонном сезонном календаре, в котором с июня по август всегда 92 дня. А о типичной летней погоде с высокой температурой воздуха, которая теперь держится все дольше.
Это совместными усилиями выяснили ученые из США, Канады и Австралии. А задумал исследование аспирант Университета Британской Колумбии (Ванкувер) Тед Скотт. Продолжительность времен года изменялась прямо на его глазах, и он решил сверить свои впечатления с объективными данными о погоде в десяти городах мира. Они подтвердили правоту Скотта. Оказалось, что начиная с 1990-х годов продолжительность лета увеличивалась на шесть дней за десятилетие. Но это в среднем, а в отдельных локациях лето наступало прямо-таки с бешеной скоростью. Возьмем австралийский Сидней. Еще в 1960-е годы его жители наслаждались летом 65 дней. А с 2014 по 2013 год этот период увеличился вдвое — до 125−130 дней. В Торонто, Париже и Рейкьявике лето прибавляло по 7−8 дней за десятилетие. Также важно отметить, что оно постепенно становилось не только длиннее, но и жарче. Средняя продолжительность волн жары выросла с 8 до 12 дней. Увеличилась и средняя температура.
Удивившись той скорости, с которой лето наступает по всем фронтам, ученые объяснили этот феномен вполне традиционно — деятельностью человека, которая ведет к глобальному потеплению. Если не удастся сократить выбросы парниковых газов, тенденция сохранится, и спустя какое-то время нас ждет практически бесконечное лето. Вы, конечно же, рады? Ведь каждому, наверное, хочется, чтобы как можно чаще выпадали теплые деньки в наших не слишком ласковых северных широтах?!
Однако увеличение продолжительности лета чревато серьезными экологическими, социальными и медицинскими проблемами. Расширяется зона пустынь, повышается уровень воды в Мировом океане. Чаще станут возникать пожары, в том числе и такие серьезные, как в Лос-Анджелесе в 2025 году, когда сгорели больше 10 тысяч строений и 200 тысяч человек пришлось эвакуировать. Уже сейчас не всегда удается справиться с огнем в сибирской и дальневосточной тайге. А что будет при дальнейшем повышении летней температуры и удлинении пожароопасного сезона?
Больше бед начнут приносить и волны жары. В такое время некомфортно жить даже в Москве, не говоря о более южных регионах. Долго держащаяся жара сопровождается ростом числа сердечных приступов и гипертонических кризов, люди чаще страдают от тепловых ударов. А отсутствие дождей пагубно влияет на урожай. Кроме того, высокие температуры вызывают массовое размножение сельскохозяйственных вредителей: ускоряются жизненные циклы насекомых, при этом падает способность растений сопротивляться агрессорам. И, наконец, смещается на север ареал распространения многих живых организмов. Пример тому — все более частые встречи с испанскими слизнями на подмосковных дачах. А ведь могут перекочевать к северу и комары, которые переносят опасные инфекционные болезни.
А еще если так будет продолжаться и дальше, то изменятся… пословицы. Устареет народная мудрость о том, что сани надо готовить летом, а телегу — зимой. Потому что в один «распрекрасный» год сани просто-напросто не понадобятся. Ведь снега толком не будет! А вот телега будет нужна круглый год, и она должна быть всегда на ходу.