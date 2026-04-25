Берегитесь, наступает бесконечное лето

Это совместными усилиями выяснили ученые из США, Канады и Австралии. А задумал исследование аспирант Университета Британской Колумбии (Ванкувер) Тед Скотт. Продолжительность времен года изменялась прямо на его глазах, и он решил сверить свои впечатления с объективными данными о погоде в десяти городах мира. Они подтвердили правоту Скотта. Оказалось, что начиная с 1990-х годов продолжительность лета увеличивалась на шесть дней за десятилетие. Но это в среднем, а в отдельных локациях лето наступало прямо-таки с бешеной скоростью. Возьмем австралийский Сидней. Еще в 1960-е годы его жители наслаждались летом 65 дней. А с 2014 по 2013 год этот период увеличился вдвое — до 125−130 дней. В Торонто, Париже и Рейкьявике лето прибавляло по 7−8 дней за десятилетие. Также важно отметить, что оно постепенно становилось не только длиннее, но и жарче. Средняя продолжительность волн жары выросла с 8 до 12 дней. Увеличилась и средняя температура.