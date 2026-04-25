ГИБДД объявила массовые проверки водителей по всей России

В ближайшие выходные Госавтоинспекция проведет массовые и проверки водителей по всей стране. Основная цель рейдов — выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. О готовящихся мероприятиях объявили региональные управления Госавтоинспекции.
Рейды пройдут в Вологодской, Ивановской, Тверской, Липецкой, Самарской, Кировской, Ульяновской, Челябинской областях, а также в Республике Коми и других регионах. Заместитель начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан отметил, что такие массовые проверки проводятся на постоянной основе.
В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав и крупный штраф. А если пьяным за рулем попался водитель, который уже лишен прав, ему грозит уголовная ответственность.
