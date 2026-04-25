Суши-бар купил одну рыбу за $3,2 млн и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Тунец весил 243 килограмма. Предыдущий рекорд был 333,6 миллиона иен. Обе рекордные рыбы поймали в одном и том же месте — у берегов северной префектуры Аомори.
«В следующем и последующих годах мы продолжим предлагать высококачественного тунца», — заявил президент владеющей суши-барами корпорации Kiyomura Киёси Кимура на церемонии вручения сертификата Гиннесса.
В ресторанном бизнесе считается: если купить главный лот на первых в году торгах, то бизнесу будет сопутствовать удача. К тому же это привлекает клиентов — они выстраиваются в очередь, чтобы попробовать такую дорогую рыбу. Раньше такие торги проходили на знаменитом рынке Цукидзи, но теперь их перенесли на рынок Тоёсу.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.