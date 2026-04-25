Суши-бар купил одну рыбу за $3,2 млн и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Раньше Life.ru писал о мальчике из Махачкалы по имени Ратмир Гончар. Ему 10 лет. За несколько лет он установил пять рекордов России и один мировой рекорд — всё это по передвижению на руках. С тех пор школьник продолжает ставить новые рекорды. Например, он улучшает свои результаты по тому, как далеко может пройти на руках среди детей своего возраста.