Для москвичей опубликовали викторину о Театре на Юго-Западе

Новый выпуск «Большой викторины», посвященный истории и репертуару Театра на Юго-Западе, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участникам предлагают вспомнить имя основателя театра, а также первого исполнителя роли Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Кроме того, пользователям нужно будет угадать название нескольких спектаклей. Один из них получил статус лауреата проекта «Золотой фонд театральных постановок России», а другой настолько понравился зарубежному зрителю, что к гастролям присоединился японский театр «Тоуэн».
Из викторины москвичи также узнают, как в Театре на Юго-Западе называется вторая сцена, где помимо спектаклей проходят еще и творческие вечера артистов. За правильные ответы участникам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
