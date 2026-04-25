В Румынии сообщили о повреждениях от обломков дрона: что произошло

МО Румынии сообщило о повреждении электрического столба и дома от обломков дрона.

Источник: Комсомольская правда

Обломки дрона повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О падении осколков беспилотника в ночь на субботу, 25 апреля, сообщило министерство обороны Румынии.

«Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения», — передает Reuters заявление румынского военного ведомства.

В сообщении уточняется, что на данный момент о пострадавших в результате инцидента не известно.

Напомним, в начале апреля в приграничной зоне около северного румынского уезда Тулча были обнаружены в общей сложности 17 беспилотников. Два истребителя F-16 взлетели с 86-й авиабазы в Борче, а зенитные системы (ЗРК) были приведены в боевое положение. Румынские власти тогда заявили, что продолжат следить за ситуацией и поддерживать координацию с союзниками по НАТО.

В конце марта сразу несколько украинских дронов упали в районе финского города Коувола. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал случившейся инцидент нарушением территориальной целостности страны.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше