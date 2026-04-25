В Румынии сообщили о повреждениях от обломков дрона: что произошло

Обломки дрона повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О падении осколков беспилотника в ночь на субботу, 25 апреля, сообщило министерство обороны Румынии.
«Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения», — передает Reuters заявление румынского военного ведомства.
В сообщении уточняется, что на данный момент о пострадавших в результате инцидента не известно.
Напомним, в начале апреля в приграничной зоне около северного румынского уезда Тулча были обнаружены в общей сложности 17 беспилотников. Два истребителя F-16 взлетели с 86-й авиабазы в Борче, а зенитные системы (ЗРК) были приведены в боевое положение. Румынские власти тогда заявили, что продолжат следить за ситуацией и поддерживать координацию с союзниками по НАТО.
В конце марта сразу несколько украинских дронов упали в районе финского города Коувола. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал случившейся инцидент нарушением территориальной целостности страны.