В перинатальном центре подмосковного Видного установили УЗИ-аппарат

Новый УЗИ-аппарат начал работать в перинатальном центре в городе Видное Московской области. Оборудование закупили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Аппарат необходим для проведения ультразвуковой диагностики у новорожденных. Компактные датчики позволяют выполнять нейросонографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Все программы настроены с учетом особенностей детского организма.
«Его ключевое преимущество — адаптация под работу с самыми маленькими пациентами. Оборудование обеспечивает высокое качество визуализации и четкое изображение, что важно даже при обследовании детей с экстремально низкой массой тела», — отметил анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Видновского перинатального центра Николай Роднов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.