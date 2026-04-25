В Тульской области прошел автопробег с участием блогеров и сотрудников СМИ

Участники преодолели 850 км и познакомились с культурным и историческим наследием региона.

Блогеры и представители федеральных СМИ приняли участие в автопробеге по Тульской области. Он проходил с 22 по 24 апреля в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.

Участники преодолели 850 км и познакомились с культурным и историческим наследием Тульской области. Они посетили исторический центр города, Тульский кремль и Музейный квартал, музей-заповедник «Куликово поле» и другие объекты. Также блогеры и журналисты познакомились с блюдами по мотивам рецептов Софьи Толстой — они побывали на кулинарном мастер-классе.

Кроме того, гости оценили уровень комфорта пребывания автомобилистов и пассажиров на многофункциональной зоне дорожного сервиса на федеральной трассе М-4 «Дон». В заключительный день в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась выставка прицепов и автодомов российского производства. Также была организована деловая программа, посвященного автотуризму.

«Наши люди всегда очень любили путешествовать, любили созерцать во время путешествий не из окна самолета или поезда, а из окна кареты, дальше из окна автомобиля. И регионы, которые готовы принять таких туристов, — в выигрыше. Я дважды бывал в Тульской области и отметил для себя и должный комфорт на дорогах, понятные указатели, а по пути можно спокойно остановиться и отдохнуть. Результатом автопробега должны стать не только восторженные отзывы, но и конкретные пожелания, что еще сделать для удобства людей», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.