В Тульской области прошел автопробег с участием блогеров и сотрудников СМИ

«Наши люди всегда очень любили путешествовать, любили созерцать во время путешествий не из окна самолета или поезда, а из окна кареты, дальше из окна автомобиля. И регионы, которые готовы принять таких туристов, — в выигрыше. Я дважды бывал в Тульской области и отметил для себя и должный комфорт на дорогах, понятные указатели, а по пути можно спокойно остановиться и отдохнуть. Результатом автопробега должны стать не только восторженные отзывы, но и конкретные пожелания, что еще сделать для удобства людей», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.