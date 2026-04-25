«Получил травму головы»: Русский «король вечеринок» трагически погиб в Таиланде

Россиянин Радик Ахмедьянов погиб в ДТП, пересекая дорогу на электрическом трицикле в Паттайе (Таиланд). Инцидент произошёл ночью 24 апреля перед жилым комплексом Супалай. Спасатели оказали первую помощь и провели реанимацию, но Ахмедьянов скончался в больнице от полученных травм.

Источник: Life.ru

«Пострадавший получил серьёзные травмы: травму головы, глубокую рваную рану. Радик потерял сознание и не реагировал на внешние раздражители, у него отсутствовал пульс», — пишет российский волонтёр в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Она уточнила, что Ахмедьянов был родом из Петербурга, он жил в Паттайе около 20 лет и был организатором караоке-вечеринок в районе, где проживает много россиян.

Ранее 35-летнюю уроженку Уфы нашли мёртвой в Таиланде. Она улетела в страну на заработки и перестала выходить на связь. В её убийстве подозревают бывшего работодателя Ильдара. Пару связывали не только рабочие отношения — они жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря между ними произошёл конфликт.

