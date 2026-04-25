В Свердловской области подготовили 11 воздушных судов для тушения пожаров

Всего было подготовлено пять самолетов Ан-2, аналогичное количество самолетов Cessna и один вертолет Ми-8. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что использование авиационной техники позволяет оперативно обнаруживать и тушить очаги возгорания, особенно в труднодоступных районах. Также самолеты и вертолеты могут предотвращать распространение огня на большие территории.