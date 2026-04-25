В Свердловской области подготовили 11 воздушных судов для тушения пожаров

Авиационная группа из 11 воздушных судов будет задействована в Свердловской области для тушения лесных пожаров. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Всего было подготовлено пять самолетов Ан-2, аналогичное количество самолетов Cessna и один вертолет Ми-8. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что использование авиационной техники позволяет оперативно обнаруживать и тушить очаги возгорания, особенно в труднодоступных районах. Также самолеты и вертолеты могут предотвращать распространение огня на большие территории.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.