В Ярославской области прошел первый модуль программы «Учись, учись»

Первый модуль образовательной программы «Учись, учись» завершился в Ярославской области. Он проходил по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили во Дворце молодежи в региональной столице.
Участниками стали специалисты отрасли молодежной политики из муниципальных и городских округов, а также лидеры в этой сфере. Они работали с экспертами по молодежной политике, разбирали реальные кейсы, анализировали запросы представителей молодого поколения и учились выстраивать системную работу с целевыми аудиториями. Особое внимание было уделено проектированию событий, ориентированных на интересы и потребности молодежи.
«Сегодня важно не просто реализовывать мероприятия, а создавать проекты, которые действительно откликаются молодым людям и вовлекают их в активную деятельность. Программа “Учись, учись” помогает специалистам переосмыслить подходы к работе и сделать их более современными и эффективными», — отметила заместитель министра спорта и молодежной политики Ярославской области Ольга Станишевская.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.