С помощью вакцины от меланомы можно убрать метастазы, заявил Гинцбург

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы.
По словам академика, способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы — на первых стадиях она вводится в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.
«Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Проект создания вакцины «НЕООНКОВАК» реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.