Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в Москве до мая

Холодная погода с ночными заморозками сохранится в Москве и области до конца апреля. Температура будет ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, пока в столице «потепления не видно». Сегодня ночью ожидается до −1°С, преимущественно без осадков. 26 апреля ночью будет небольшой дождь, температура поднимется до 5 .

Самый холодный день — 27 апреля, когда днем температура может опуститься до 3 , также будет дождь с мокрым снегом и порывами ветра до 20 м/с. 28−30 апреля ночью прогнозируется до −3°С, уточнила госпожа Паршина.

На этой неделе в Москве объявляли желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра. Автомобилистам, сменившим резину на летнюю, рекомендовали пользоваться общественным транспортом. Синоптики ожидают возвращения снежного покрова в Московский регион к осени.