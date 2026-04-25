Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в Москве до мая

Холодная погода с ночными заморозками сохранится в Москве и области до конца апреля. Температура будет ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По словам синоптика, пока в столице «потепления не видно». Сегодня ночью ожидается до −1°С, преимущественно без осадков. 26 апреля ночью будет небольшой дождь, температура поднимется до 5 .
Самый холодный день — 27 апреля, когда днем температура может опуститься до 3 , также будет дождь с мокрым снегом и порывами ветра до 20 м/с. 28−30 апреля ночью прогнозируется до −3°С, уточнила госпожа Паршина.
На этой неделе в Москве объявляли желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра. Автомобилистам, сменившим резину на летнюю, рекомендовали пользоваться общественным транспортом. Синоптики ожидают возвращения снежного покрова в Московский регион к осени.