Грузовая навигация открыта на Верхней Волге в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании.

В числе первых из ворот шлюза Городецкого гидроузла вышел буксир-толкач «Иван Щепетов». Еще одним флагманом навигации стал круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту. Суда отправились в первый рейс в 2026 году.

«Честь открыть навигацию на Верхней Волге мне и моему экипажу выпадает во второй раз. В этом году мы выходим с новым именем на борту, надеемся, что оно принесет нам удачу», — отметил Дмитрий Ефремов, капитан — первый помощник механика теплохода «Иван Щепетов».

На южных водных маршрутах России Волжское пароходство открыло навигацию 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».

Напомним, сеть речных маршрутов расширят в Нижегородской области в 2026 году. Скоростные суда «Валдай» начнут ходить из Нижнего Новгорода до села Чулково в Вачском округе.