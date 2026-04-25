Грузовая навигация открыта на Верхней Волге в Нижегородской области

Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании.
В числе первых из ворот шлюза Городецкого гидроузла вышел буксир-толкач «Иван Щепетов». Еще одним флагманом навигации стал круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту. Суда отправились в первый рейс в 2026 году.
«Честь открыть навигацию на Верхней Волге мне и моему экипажу выпадает во второй раз. В этом году мы выходим с новым именем на борту, надеемся, что оно принесет нам удачу», — отметил Дмитрий Ефремов, капитан — первый помощник механика теплохода «Иван Щепетов».
На южных водных маршрутах России Волжское пароходство открыло навигацию 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».
Напомним, сеть речных маршрутов расширят в Нижегородской области в 2026 году. Скоростные суда «Валдай» начнут ходить из Нижнего Новгорода до села Чулково в Вачском округе.