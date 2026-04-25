То ветер, то заморозки: штормовое предупреждение объявлено на начало недели

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белгидромет объявил очередное штормовое предупреждение в республике на начало недели в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

«Ночью 27—28 апреля (понедельник-вторник) во многих районах республики ожидаются заморозки 0.. −3°С», — сообщили синоптики.

На воскресенье 26 апреля в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. По прогнозам синоптиков, в этот день в столице и на большей части территории страны скорость ветра будет достигать 15−20 м/с, местами ожидаются ураганные порывы до 24 м/с..

Относительно теплая субботняя погода в Беларуси в воскресенье сменится похолоданием, по стране ожидаются дожди и местами мокрый снег, ухудшит ощущения и сильный порывистый ветер, сообщали ранее в Белгидромете.

Синоптики предостерегают дачников и аграриев от слишком ранней высадки рассады. Пониженный температурный режим будет сдерживать рост и развитие сельхозкультур и плодовых насаждений, говорится в сообщении Белгидромета.