В Башкирии создадут службу для внедрения родных языков в ИИ

Уже собрано более 255 тысяч материалов из текстов, аудио, видео и архивных документов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии создадут службу по внедрению родных языков в экосистему искусственного интеллекта. Об этом на заседании комиссии по реализации закона «О языках» сообщил первый вице-премьер местного правительства Урал Кильсенбаев.

По словам чиновника, если язык не представлен в цифровой среде, он постепенно теряет позиции в современном информационном пространстве. Чтобы этого не допустить, власти республики выстроили межведомственную работу с участием культуры, образования, архивов, СМИ, вузов, IT-специалистов и юристов. Общими усилиями была собрана серьёзная база из 255 тысяч материалов: тексты, архивные документы, аудио и видео. Именно на этом массиве будут обучать искусственный интеллект. Параллельно решают юридические вопросы и формируют единое хранилище на базе Минцифры.