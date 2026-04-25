В Башкирии создадут службу для внедрения родных языков в ИИ

По словам чиновника, если язык не представлен в цифровой среде, он постепенно теряет позиции в современном информационном пространстве. Чтобы этого не допустить, власти республики выстроили межведомственную работу с участием культуры, образования, архивов, СМИ, вузов, IT-специалистов и юристов. Общими усилиями была собрана серьёзная база из 255 тысяч материалов: тексты, архивные документы, аудио и видео. Именно на этом массиве будут обучать искусственный интеллект. Параллельно решают юридические вопросы и формируют единое хранилище на базе Минцифры.