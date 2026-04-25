В Татарстане запустили пилотный проект по заселению в отели через МАКС

В Татарстане в пилотном режиме заработал механизм заселения гостей в отели через национальный мессенджер МАКС. О запуске нововведения сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.
В настоящее время по стране сервис подключили к работе в «двух десятках» гостиниц. Помимо региона, услуга в тестовом режиме доступна в некоторых отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Воспользоваться сервисом могут совершеннолетние граждане России. Заселение с детьми также разрешено.
Для регистрации через национальный мессенджер потребуется зайти в собственный профиль в МАКСе. Далее необходимо открыть раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». После этого остается показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
Напомним, на берегу Казанки построят 10 жилых башен, самая высокая достигнет 119 метров. Рядом с казанской «Ривьерой» появятся объекты жилой, деловой, сервисной и курортной инфраструктуры.