Набережную Спортивной гавани отметили на премии «Парки России» во Владивостоке

Во Владивостоке подвели итоги участия во Всероссийской парковой премии «Парки России». Набережная Спортивной гавани получила диплом в категории «Парк года» в номинации «Парк у воды». Жюри оценило концепцию благоустройства и общее состояние территории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».