Набережную Спортивной гавани отметили на премии «Парки России» во Владивостоке

Во Владивостоке подвели итоги участия во Всероссийской парковой премии «Парки России». Набережная Спортивной гавани получила диплом в категории «Парк года» в номинации «Парк у воды». Жюри оценило концепцию благоустройства и общее состояние территории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На конкурс подали около 500 заявок из разных регионов страны. Общественные пространства оценивали по нескольким критериям — состояние, отзывы посетителей, туристическая привлекательность и другие параметры.
«Жюри высоко оценило концепцию благоустройства набережной и отметило ее дипломом в категории “Парк года” в номинации “Парк у воды”», — рассказали администрации города.
Церемония награждения прошла в рамках профильных мероприятий парковой отрасли. Ранее набережная Спортивной гавани уже входила в топ-10 лучших практик благоустройства России и получала награду в сфере событийного туризма.