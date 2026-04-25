Беглов: в Петербурге стартовали первые в России соревнования БПЛА

В Петербурге стартовали соревнования первой в России Студенческой лиги гонок дронов Санкт‑Петербурга. Их участниками стали 70 студентов 14 городских вузов.
Состязания проходят в Спортивно-техническом патриотическом центре имени А. В. Суворова на Коломяжском проспекте. Восемь отборочных этапов выявят финалистов, которые в декабре сразятся за главный приз, борьба за который началась в субботу, 25 апреля. Общий призовой фонд составляет 300 тыс. руб.
Для тех участников, кто только начинает своё знакомство с БАС, предусмотрена номинация «технический симулятор», когда в гонке участвует компьютерная модель. Более опытные соревнуются в физическом полёте настоящих беспилотников. Дроны разделены на три основных размерных класса — 75, 200 и 330 миллиметров.
«Петербург занимает лидирующие позиции в разработке, апробации и производстве автономных систем, прежде всего авиационных. Каждый третий российский беспилотник выпускается в Северной столице. У нас работают такие предприятия, как “Радар ммс” и “Геоскан”, развёрнут Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области БАС. Отрасли нужны новые кадры, и для многих ребят эффектные гонки дронов станут первым шагом на длинном карьерном пути в этой сфере. Символично, что соревнования проходят в двух шагах от исторической территории Комендантского аэродрома, где начиналась история российской пилотируемой авиации. Её славные традиции продолжают пилоты и инженеры нового времени — эпохи беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Напомним, студенческая лига организована Санкт‑Петербургским государственным университетом телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича и Федерацией гонок дронов Санкт‑Петербурга. Она тестирует не только спортивные, но и инженерные умения — все аппараты ребята делают своими руками. Достигнутые на турнире результаты напрямую зависят от правильного подбора батарей нужной мощности и оптимального сочетания доступных компонентов.
Основной целью турнира является привлечение студентов в отрасль воздушных беспилотников, а также содействие кадровому обеспечению национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Планируется, что в дальнейших отборочных этапах будут участвовать студенты петербургских колледжей в возрасте от 14 лет.