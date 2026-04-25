Беглов: в Петербурге стартовали первые в России соревнования БПЛА

«Петербург занимает лидирующие позиции в разработке, апробации и производстве автономных систем, прежде всего авиационных. Каждый третий российский беспилотник выпускается в Северной столице. У нас работают такие предприятия, как “Радар ммс” и “Геоскан”, развёрнут Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области БАС. Отрасли нужны новые кадры, и для многих ребят эффектные гонки дронов станут первым шагом на длинном карьерном пути в этой сфере. Символично, что соревнования проходят в двух шагах от исторической территории Комендантского аэродрома, где начиналась история российской пилотируемой авиации. Её славные традиции продолжают пилоты и инженеры нового времени — эпохи беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.